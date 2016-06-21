Москва, 21 июня, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Законодательство позволяет Госдуме создать комиссию про проведению парламентского расследования, чтобы выявить виновных в «допинговом скандале» и возможном отстранении сборной по легкой атлетики от Олимпиады в Бразилии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, депутат Госдумы Дмитрий Носов (ЛДПР) предложил «провести парламентское расследование, создать рабочую группу, куда войдут эксперты из области спорта, депутатский корпус, представители правоохранительных органов, чтобы выявить всех причастных к этому скандалу как внутри страны, так и за рубежом».

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Госдума должна «предпринять все меры, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание», считает парламентарий.

«Законодательство РФ позволяет Государственной думе создать комиссию, в случае если Государственная дума посчитает это целесообразным», — ответил на предложение спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Госдума обсуждает проект заявления, осуждающее возможное устранение легкоатлетов от участия в XXXI Олимпийских играх 2016 года.