Москва, 21 июня, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели в катастрофе в аэропорту Внуково (Москва) президента нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

archive.government.ru Кристоф де Маржери

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту катастрофы французского самолёта «Фалкон-50EX» в московском аэропорту, в результате которой погибли три члена экипажа и пассажир, расследовалось Управлением СК РФ по расследованию особо важных дел.

Ряду сотрудников Внуковского центра организации воздушного движения филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» предъявлено обвинение в том, что по их вине были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В качестве обвиняемых названы руководитель полётов Роман Дунаев, диспетчер стартового диспетчерского пункта Александр Круглов, диспетчер руления Надежда Архипова. Кроме того, обвинения предъявлены сотрудникам аэродромной службы Внуково водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и ведущему инженеру Владимиру Леденеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Dassault Falcon 50 разбился в московском аэропорту при взлёте 20 октября в 23:57 мск. Воздушное судно столкнулось со снегоуборщиком, и самолёт сгорел.

Погибли президент Total Кристоф де Маржери и трое граждан Франции — бортпроводник Рассья Перафорья Максим Жан Мари, Фалюк Руслана и Пикан Яннь Жак Жозеф.