Ивдель, Свердловская область, 21 июня, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Свердловской области вторые сутки не могут потушить крупный лесной пожар. Огонь полыхает в Ивдельском городском округе на площади 45 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

temvremenem.me Лесной пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник из-за разрыва газопровода. Тушение огня осложнено труднопроходимой болотистой местностью. Вокруг охваченной пламенем территории уже произведена опашка. Это значит, что распространение пожара удалось остановить.

Как уверяют в МЧС, угрозы населённым пунктам нет.