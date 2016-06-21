Петрозаводск, 21 июня, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Все иногородние отдыхающие из лагеря «Парк-отель Сямозеро» — 186 человек, в том числе 160 детей — накануне вечером отправлены поездом из Петрозаводска в Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 21 июня, в пресс-службе правительства Республики Карелия.

pladkani Пустая лодка

Известно также, что из 26-ти отдыхавших в лагере детей из самой Карелии, 22 человека уже забрали родители, а 4 ребенка временно размещены в Кадетском корпусе до передачи семье.

«Де-факто лагерь закрыт, де-юре будет закрыт завтра», — заявил глава республики Александр Худилайнен вечером 20 июня на заседании оперативного штаба, созданного после трагической гибели 13-ти детей в детском лагере.

Напомним, на Сямозере до сих пор продолжаются поиски одного ребенка, который числится пока пропавшим без вести. По заявлению правительства Карелии, группировка спасателей наращивается: по данным на полночь 21 июня, ребенка ищут 251 человек и 55 единиц техники. Его ищут под водой, на суше, с воздуха и на катерах на воде. Пока спасателям удалось обнаружить лишь спасательный жилет подростка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне все пострадавшие дети — 33 человека — спецбортом МЧС прибыли в Москву, там им оказывают дополнительную медицинскую и психологическую помощь. В столице также прошло опознание погибших.

18 июня группа из 51 человека, состоящая в основном из детей в возрасте от 12 до 15 лет, попала в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе Карелии. Погибли 13 детей, 36 человек были спасены, 1 пропал без вести.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».