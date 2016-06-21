Таллин, 21 июня, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В мае 2016 года средняя закупочная цена молока в Эстонии составила 211,92 евро за тонну, что на 13,4% меньше, чем за соответствующий период 2015 года. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает эстонская общественно-правовая телерадиовещательная корпорация ERR со ссылкой на данные Департамента статистики. Отмечается, что за месяц закупочные цены упали на 3,3%.

Клодт Михаил Константинович. Три коровы

В мае предприятия молочной промышленности Эстонии произвели 8300 тонн питьевого молока, 200 тонн сливок, 3600 тонн ферментированного молока, 3400 тонн сыра и 1500 тонн творога.

Как отмечает ИА REGNUM, после введенного Россией эмбарго на молочные продукты эстонские молочники работают себе в убыток — около 4 млн евро в месяц (общая сумма потерь уже превысила 25 млн евро). Местные фермерские хозяйства сегодня выживают за счет евродотаций. По сравнению с показателями первого квартала 2014 года цены снизились в Эстонии на 61%. Отмечается, что на 33% закупочные цены на молоко в Эстонии упали из-за резкого падения экспортных закупочных цен — с прежних 41 евроцента до 25 евроцентов за литр (падение составило 40%).