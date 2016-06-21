На пепелище в Ленобласти найдены два тела, ведется проверка
Гатчина, Ленинградская область, 21 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Сильно обгоревшие тела мужчины и женщины найдены на месте полностью сгоревшего 20 июня дома в садоводческом массиве «Куровицы» Гатчинского района Ленинградской области. О начале доследственной проверки по факту страшной находки сообщило сегодня, 21 июня, Следственное управление СКР по Ленобласти.
При осмотре места происшествия внешних признаков насильственной смерти не установлено, выявлены признаки употребления алкоголя», — говорится в сообщении ведомства.
Ведутся проверочные мероприятия по установлению причин пожара и иных обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, в Гатчинском районе в садоводстве «Леноблстрой» сгорело жилое здание площадью 36 кв. метров.
«В 01:37 (21 июня, — прим.) пожар был ликвидирован», — сообщили в ведомстве. На месте пожара работал и 6 спасателей и две единицы техники.
По данным СМИ, в сгоревшем доме проживала семейная пара.