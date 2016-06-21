Гатчина, Ленинградская область, 21 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Сильно обгоревшие тела мужчины и женщины найдены на месте полностью сгоревшего 20 июня дома в садоводческом массиве «Куровицы» Гатчинского района Ленинградской области. О начале доследственной проверки по факту страшной находки сообщило сегодня, 21 июня, Следственное управление СКР по Ленобласти.

pixabay.com Пепелище

При осмотре места происшествия внешних признаков насильственной смерти не установлено, выявлены признаки употребления алкоголя», — говорится в сообщении ведомства.

Ведутся проверочные мероприятия по установлению причин пожара и иных обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, в Гатчинском районе в садоводстве «Леноблстрой» сгорело жилое здание площадью 36 кв. метров.

«В 01:37 (21 июня, — прим.) пожар был ликвидирован», — сообщили в ведомстве. На месте пожара работал и 6 спасателей и две единицы техники.

По данным СМИ, в сгоревшем доме проживала семейная пара.