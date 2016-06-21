Москва, 21 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Для России было бы целесообразно провести параллельную олимпиаду, куда необходимо пригласить тех спортсменов, которые не смогли поехать в Бразилию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Мы считали бы целесообразным, если нам помешают поехать в Бразилию, провести параллельную олимпиаду. Очень много спортсменов, которые не смогут поехать в Бразилию по разным причинам — пусть приезжают в Москву или в Сочи. И в том же августе провести наши, региональные, может быть, европейские олимпийские игры. Провести европейские олимпийские игры в Сочи в августе, пригласив туда тех, кто не смог поехать в Бразилию», — сказал он.

21 июня в Лозанне состоится Олимпийский саммит, на котором будет дана оценка решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не допустить до участия в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российскую легкоатлетическую команду. В ходе заседания может быть поднят вопрос о целесообразности участия в предстоящей летней Олимпиаде всех российских спортсменов.