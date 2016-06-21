Вашингтон, 21 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Частная американская компания FireEye, специализирующейся на защите электронных сетей и отслеживании хакерских атак, опубликовала доклад, согласно которому китайские хакеры переключились с кибератак на США на другие страны, в том числе Россию, сообщает Reuters.

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Эксперты компании отмечают, что количество взломов различных американских компаний хакерами из КНР уменьшилось на 90% за два года. Снизилось и количество активных групп — из 72 хакерских групп, действовавших в Китае в течение последних трёх с половиной лет, активность сохраняют лишь 13. При этом, самое значительное снижение произошло после того, как Вашингтон и Пекин заключили соглашение об отказе от ведения кибершпионажа в отношении друг друга.

Кибервзломщики, связанные с властями Китая, теперь выбирают другие цели. В частности, они выбирают объектами для кибершпионажа Россию, Украину, государства Ближнего Востока, Японию и Южную Корею. Этот вывод поддерживает компания CrowdStrike, также специализирующаяся на кибербезопасности.

Представитель компании «Лаборатория Касперского» Курт Баумгартнер подтвердил, что в последнее время российские правительственные структуры и коммерческие фирмы чаще атакуются хакерами, которые между собой используют китайский язык. В частности, одна из таких группировок перестала атаковать американский энергетический сектор и переключилась на дипломатические и правительственные российские структуры.

По словам представителя администрации США, Вашингтон пока не готов заявить, что Пекин полностью соблюдает заключенное соглашение — наблюдение за поведением китайских хакеров продолжается.