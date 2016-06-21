Кемерово, 21 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области потребовала от властей региона устранить нарушения, допущенные при проведении ЕГЭ в Новокузнецке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в мае при сдаче единого государственного экзамена по литературе в школе Новокузнецка 19 выпускникам не хватило дополнительных бланков № 2.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Прокуратура провела проверку и установила, что 27 мая на экзамен по литературе в пункте приема экзаменов № 846 в гимназии № 10 Новокузнецка было направлено 195 выпускников. Им предоставили индивидуальные комплекты экзаменационных материалов и 103 дополнительных бланка ответов № 2.

За час до окончания экзамена дополнительные бланки закончились, в течение 30 минут была организована доставка 25 бланков. Однако их оказалось недостаточно, из-за чего 20 выпускникам бланков № 2 не хватило.

«Таким образом, права обучающихся на своевременную сдачу единого государственного экзамена для оценки степени и уровня освоения образовательной программы были нарушены», — отметили в прокуратуре.

Прокурор области Павел Бухтояров внес заместителю губернатора области Елене Пахомовой представление о необходимости устранения выявленных нарушений закона, а также и причин и условий, им способствовавших. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры области.