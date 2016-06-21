Якутск, 21 июня, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Модель российского федерализма, который исторически утверждался не только как политико-правовой, социально-экономический, но и как национально-культурный должна быть многофункциональной, а не нацеленной на администрирование, считает председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков. По мнению спикера, асимметричность российского федерализма складывалась исторически и необходимо с осторожностью формулировать базовые тезисы и понятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Актуальные вопросы развития российского федерализма обсудили в Якутии

Актуальные вопросы развития федерализма стали темой обсуждения совещания с участием депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителей федеральных министерств и ведомств, законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, прошедшего 20 июня в Якутии.

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Открывая мероприятие, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев отметил своевременность проведения выездного совещания. По его словам, на федеральном уровне идёт большая работа по формированию основ государственной региональной политики. «Наша сегодня задача — «сверить часы», выслушать мнения и предложить документ, содержащий новые ведения и подходы в формировании модели российского федерализма», — отметил депутат Госдумы.

Спикер Госсобрания Александр Жирков отметил, что статус выездного совещания в Якутске не предполагает принятия какого-либо официального документа обобщающего характера и предложил учесть прозвучавшие мнения для проведения дальнейших, более форматных научных и практических дискуссий.

В своём выступлении председатель парламента республики выразил позицию по ряду вопросов, затронутых в информационных материалах выездного совещания, представленных аппаратом профильного Комитета ГД. Так, Александр Жирков напомнил, что Россия является демократическим федеративным правовым, исторически сложившимся многонациональным государством, сложным многонациональным образованием, а его многонациональный народ — носителем суверенитета и единственным источником власти.

«Федерализм — одна из важнейших основ конституционного строя российского государства, и всегда будет выступать балансом к стремлению создать централизованные, унитарные структуры в государстве», — отметил он и предложил с учётом дискуссионности многих аспектов федерализма, с осторожностью формулировать базовые тезисы и понятия.

Александр Жирков акцентировал внимание на 32-ю страницу материалов выездного совещания, в которых включена мысль о восстановлении реального федерализма. «Получается, что надо исходить из предпосылки деформирования того федерализма, который закреплён в Конституции Российской Федерации. Между тем, о какой либо деформации документ умалчивает. Российский федерализм не только воспринимается отечественными конституционалистами как реальная государственно-правовая и политическая ценность, но и последовательно функционирует как конституционный принцип. Нет оснований усомниться и в реальности федеративного государственного устройства. В контексте сказанного, провозглашение необходимости перехода от асимметричной федерации к симметричной выглядит нелогично. В принципе, этот переход не может быть магистральной линией совершенствования и развития российского федерализма. Асимметричность российского федерализма складывалась исторически», — отметил спикер парламента Якутии.

Другой главный тезис материалов, по мнению спикера Ил Тумэна, представлен как необходимость обеспечения развития интегрированного федерализма, который связан с объединением территорий субъектов Федерации в макрорегионы на базе федеральных округов и с расширением возможностей стратегического планирования в рамках реализации ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

«Однако ни Указ о федеральных округах, ни Федеральный закон о стратегическом планировании не преследуют цели конституционного характера, их содержание имеет прикладное значение, связанное с вопросами управления и контроля. Важно помнить, что исторически российский федерализм утверждался не только как политико-правовой, но и как социально-экономический и даже как национально-культурный», — подчеркнул он.

По мнению Александра Жиркова, по своему статусу субъекты, как советской Федерации, так и субъекты Российской Федерации обеспечивали и обеспечивают социально-экономическое и культурное развитие регионов. «Таким образом, представление об интегрированном федерализме как воплощения экономического подхода к пространству не совсем соответствует традициям российского федерализма, обедняет его содержание и искажает его сущность. Российский федерализм являлся и продолжает быть комплексным многофункциональным, а не нацеленным на администрирование. Следовательно, базовое значение конституционного правового статуса субъектов Федерации не может быть игнорировано, и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации по отношению к структурам, призванным принимать управленческие решения и осуществление контроля, является базовым, первичным, а не наоборот», — подчеркнул парламентарий.

В этой связи спикер сделал вывод, что главным направлением развития федерализма в нашей стране может являться только укрепление российского федерализма, ибо никакой другой альтернативы федерализму на сегодняшнем этапе развития государственности Российской Федерации не существует. «Пытаться ревизировать и перестраивать основы федеративного обустройства означает на деле расшатывание основ государственного строительства Российской Федерации. Какие направления могут стать составляющими в укреплении федеративных отношений — вот что должно стать содержательной стороной нашей дискуссии», — выразил своё мнение председатель Ил Тумэна.

Территориальные, географические, экономические, социально-демографические, национальные, культурные, языковые особенности федеративного государства, их учёт и разумное сочетание в интересах многонационального народа Российской Федерации — вот что должно стать, по мнению Александра Жиркова, обширной темой для дискуссии. «Тема сегодняшнего совещания обширна и многоаспектна как наша общая Родина — Российская Федерация и её многонациональный народ. В таком формате мы сегодня не сможем и не обязаны принимать итоговые документы, в которых определяется дальнейшая судьба российского федерализма», — сказал он и предложил оставить их для более обширного обсуждения.

Позицию спикера якутского парламента поддержал председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского Совета местного самоуправления Дмитрий Азаров. «На мой взгляд, выступление председателя парламента Якутии Жиркова, заявленное как приветствие, по факту оказалось содержательным и чётким по своим предложениям выступлением. Я во многом с ним согласен и считаю, что нам нужно крайне внимательно и аккуратно подойти к формированию итогового документа и рекомендаций нашего выездного совещания», — сказал сенатор.

В ходе обсуждения окончательного решения спикер Ил Тумэна Александр Жирков ещё раз отметил, что проект рекомендаций совещания, по сути, является первичным материалом для обсуждения и предложил субъектам Федерации внести в него предложения и корректировки. «Согласованная позиция Республики Саха (Якутия) и принятая официально поступит отдельно», — сказал спикер якутского парламента. В итоге Виктор Кидяев отметил, что в течение месяца поступившие предложения будут обсуждены, «после чего будет представлен наработанный документ».