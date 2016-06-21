Ростов-на-Дону, 21 июня, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В самую короткую ночь в году — с 21 на 22 июня — школьники, студенты, общественные деятели, чиновники отдадут дань памяти погибшим в первый день самой кровопролитной войны. День, когда началась Великая Отечественная война, для ростовчан начнется ровно в полночь в патриотическом центре «Победа». Желающие смогут увидеть военные фильмы «Черное лето 1941 года» и «Брестская крепость», передаёт корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на план мероприятий, опубликованный на сайте администрации областного центра.

don-kazak.ru Вечный огонь

Демонстрационный показ продлится до 3:00, продолжить памятные мероприятия планируется на городской набережной. Молодёжь примет участие во всероссийской акции Союза городов Воинской Славы. Школьники и студенты встретятся у памятника Михаилу Шолохову, с помощью горящих свечей выложат надпись «Я помню!». Затем на набережной прозвучат стихи о войне, будет проведён траурный митинг и объявлена минута молчания. В 4:00 — час, когда армия гитлеровцев атаковала Советский Союз, участники акции спустят на реку Дон венки и выпустят в небо голубей.

В этот же день состоится церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе на площади Карла Маркса. Здесь также будет объявлена минута молчания в память погибших солдат. На территории Кумженского мемориала с воинскими почестями предадут земле останки 31 воина, найденные в ходе проведения поисковых работ.

Дню памяти и скорби будет посвящена выставка донских художников и краеведов «Фронтовой букет», а также концерт в парке имени Горького, в котором примут участие хор ветеранов Великой Отечественной войны, духовой оркестр Дворца творчества детей и молодежи. В парке имени Островского пройдут акции у барельефа работникам завода «Ростсельмаш» — Героям Советского Союза — под названием «Мы этой памяти верны» и «А завтра была война». Фронтовики возложат цветы к памятному знаку 56-й Армии.

В детском парке имени Вити Черевичкина пройдет встреча с ветеранами, возложение цветов к стеле пионерам-героям. В парке «Дружба» свои знания о войне дети передадут в виде рисунков на асфальте.

Подготовили программу и городские библиотеки. Так, пройдут всевозможные уроки памяти и мужества, встречи с живыми свидетелями войны: «Остался в сердце вечный след войны», «И грозно грянула война», «И слезы радости, и боль утраты», «Этот день нам не забыть», «Войны негаснущая боль». Запланирован также литературно-исторический час под названием «И книга тоже воевала».