Москва, 21 июня, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Зампред правительства РФ, курирующая социальные вопросы — Ольга Голодец должна подать в отставку после трагедии в Карелии, где утонули 14 детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

JuergenPM Вода. Галька

«Голодец должна подать в отставку. Это она отвечает. Она проводит совещания — «мы примем меры». А чего раньше не принимали меры? Не годится она. Принимать меры надо в отношении лагерей, где вода. Таких у нас мало», — отметил Жириновский.

Начальника московского департамента соцзащиты также следует «отправить в отставку, может быть, и под суд», подчеркнул депутат.

По мнению Жириновского, следует запретить оказание частных услуг в сфере детского отдыха и других сферах. «Частный сектор в медицине, в образовании, в науке, в культуре, детском отдыхе — исключить. Если запустить рыночный механизм — культуры не будет, спорта не будет. Дураки будут за деньги учиться, бандиты за деньги лечиться, а в спорт будут играть как вчера», — подытожил он, намекая на проигрыш сборной РФ по футболу в матче с Уэльсом.