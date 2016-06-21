Мехико, 21 июня, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Мексике проходит тендер продажи прав на разработку нефтяных блоков. Российская компания Lukoil International Upstream Holding B. V, «дочка» «Лукойла» начала предквалификацию в четвертом тендере первого раунда. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает портал «Нефть России».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Власти латиноамериканской стран продают права на разработку 11 глубоководных блоков, которые находятся в Мексиканской заливе. Однако таким предложением заинтересовалась не только нефтегазовая компания из России. Так, вместе с дочерним предприятием «Лукойла» предварительные этапы отбора прошли также 25 различных компаний мира и получили право на предквалификационную оценку.

О заинтересованности со стороны Lukoil International Upstream Holding B. V в национальной комиссии по углеводородам в Мексике заявили еще в конце апреля текущего года. В сообщении организации говорилось о том, что дочка» «Лукойла» заинтересовалась доступом к базе данных по этим месторождениям, еще не дойдя до этапа предквалификации для участия в тендере. Кроме того, ранее о желании принимать участие в четвертом тендере заявляли и в самом «Лукойле».

Напомним, что с конца 2013 года в Мексике проходят реформы энергетического сектора, в результате чего стало возможным участие иностранных компаний и частного капитала в нефтяных тендерах. На такой шаг Мексика пошла впервые с 1938 года. До 2013 года право на добычу нефти и газа в Мексике имела лишь государственная компания Pemex. Однако три года назад страна была вынуждена принять энергетические реформы, ставшие частью программы по поддержке экономики страны, которая с 80-х годов ХХ века росла крайне медленными темпами.

Право на разработку и геологическую разведку 333 участков недр власти страны планируют распродать на аукционах. 237 намерены продать для добычи «черного золота» еще 96 участков — для геологоразведки. Два первых тендера Мексика провела летом и осенью 2015 гола, однако потенциальные инвесторы тогда не выказали особой заинтересованности. «Дочка» российской компании участвовала в сентябрьском тендере и сделала предложение по одному блоку, но проиграла.

Третий тендер на продажу прав на разработку мексиканских нефтяных блоков состоялся 15 декабря 2015 года. Выставлялось 25 блоков месторождений. В этот раз предложением заинтересовались 40 компаний. 20 участков приобрели сами мексиканские компании. Еще по одному участку приобрели мексикано-америкиканский и мексикано-голландский консорциумы. Оставшиеся три участка достались канадской Renaissance Oil.

Российская Lukoil International Upstream Holding B. V тогда не стала принимать участие в тендере, однако заявила о своем намерении готовиться к июньскому аукциону. Как заявил тогда президент «Лукойла» Вагит Алекперов, компания детально готовится к следующему тендеру в Мексике.

«Мы надеемся, что будут выставлены значимые, более интересные блоки, в том числе по тяжелой нефти», — отметил Алекперов, уточник, что «Лукойл» рассматривает возможность совместной работы с американской Chevron в Мексике на месторождениях с тяжелой нефтью.

Глава «Лукойла» не раз называл Мексику одним из приоритетных направлений развития для компании. Дело в том, что сейчас в этой латиноамериканской стране почти нет доказанных запасов нефти, однако велика возможность их обнаружения. Что является еще одной причиной для привлечения иностранных инвесторов в Мексику. Для российской компании добыча «черного золота» здесь удобна тем, что регионы сбыта находятся поблизости: сама Мексика, другие страны Латинской Америки и, возможно, США.