Архангельск, 21 июня, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Ярким карнавальным шествием по набережной Северной Двины в Архангельске открыли уже 22-й по счету международный фестиваль уличных театров. На протяжении всей предстоящей недели на улицах города выступят 19 коллективов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

Организаторы фестиваля сообщили, что всю неделю на фестивале будут присутствовать постоянные участники настоящего Бразильского карнавала. Запланирована обширная программа. Выступления пройдут во второй половине дня. Изюминкой этого фестиваля станет фестиваль уличной кухни, который состоится 25 июня. Всего участие в фестивале принимают 19 коллективов. Это и театр, и цирк, и танцы, и спектакль для детей.

«Что касается архангельских театралов, то в рамках фестиваля молодежный театр и коллектив «44DRUMS» представят новый уличный спектакль «Путями Каина». Гостей и жителей города ждет много всего интересного и неожиданного. К слову, 25 июня на одни день фестиваль переместится в Северодвинск», — сообщили организаторы.

Добавим, что большая часть представлений пройдет на улицах города. По информации архангельских синоптиков, в городе и области ожидается теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Завершится фестиваль 26 июня 2016 года в День города.