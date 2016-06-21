Ярославль, 21 июня, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летней сотрудницы полиции. Труп женщины с телесными повреждениями обнаружен вечером 20 июня в ее квартире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Женщина с супругом и малолетним ребенком проживала в поселке Щедрино Ярославского района. Следствие отрабатывает различные версии произошедшего, в том числе в качестве мотива убийства рассматривается ревность. Как отмечают в Следственном комитете, подозреваемым в совершении преступления в настоящее время является муж погибшей.

«По словам соседей, ранее у пары случались семейные конфликты. Кроме того, мужчина попытался скрыться от правоохранительных органов. Его нашли и задержали в Брянске. В ближайшее время он будет доставлен в Ярославль и допрошен», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Погибшая занимала должность начальника подразделения дознания отдела полиции «Фрунзенский» УМВД по городу Ярославлю.