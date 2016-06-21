Вашингтон, 21 июня, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Гражданин России Вадим Поляков, обвиняемый во взломе аккаунтов пользователей, в ходе судебного заседания в США признал свою вину в кражах и отмывании денег, полученных незаконным путем, сообщает 21 июня BBC.

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По версии американских правоохранителей, свыше 1 тыс. счетов пользователей сайта StubHub.com, реализующего электронные билеты, были взломаны злоумышленниками, похитившими как минимум $1,6 млн. Как пояснили администраторы сайта, от действий хакеров в основном пострадали пользователи, пользующиеся одними и теми же логинами и паролями для входа на разные сайты.

32-летний Поляков, проживающий в Санкт-Петербурге, подтвердил судьям, что был одним из участников международной группы хакеров и добывал данные о владельцах банковских карт. При этом гражданин России стал первым из обвиняемых, признавших свою вину, в качестве наказания он может получить от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Фигурантами по данному делу проходят еще девять человек из разных стран. Часть из них не признаются в содеянном, другие — еще не задержаны. Вадима Полякова арестовали летом 2014 года в Испании во время отпуска. В 2015 году власти страны экстрадировали Полякова в США вопреки возражениям России.