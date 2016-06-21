Мурманск, 21 июня, 2016, 10:12 — ИА Регнум. За 5 месяцев 2016 года ПАО «Мурманский морской торговый порт» обработало более 6 миллионов тонн грузов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

b-port.com Мурманский рыбный порт

«Как и прежде, основу грузооборота крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна составляет экспортная угольная продукция, — отметил пресс-секретарь Мурманского порта Богдан Хмельницкий. — Объёмы перевалки этого вида груза в период с января по май 2016 года составили 5,7 млн тонн, что на 7,1% превышает аналогичный показатель прошлого года».

По словам Хмельницкого, существенный рост грузооборота ПАО «ММТП» (более чем на 85%) зафиксирован на арктическом направлении. «Это произошло, в основном, за счёт увеличения объёмов перевалки щебня в направлении строящегося порта Сабетта и завода по сжижению газа проекта «Ямал СПГ», — объяснил представитель порта. — Также от причалов торгового порта продолжается отгрузка железобетонных ростверков, изготовленных на российско-норвежском предприятии «Олен Бетон» в Мурманске».

Отметим, с начала года только на Арктическом направлении мурманские портовики обработали 7 судов, включая уникальное транспортно-ледокольное судно с ядерной энергетической установкой лихтеровоз «Севморпуть», которое дважды швартовалось к причалу № 15 ПАО «ММТП».

Напомним, в начале мая атомный лихтеровоз «Севморпуть» вышел из порта Мурманск в направлении острова Котельный. В бухте Темп состоялась выгрузка на припайный лёд почти шесть тысяч тонн груза. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля «Севморпуть» выйдет в очередной рейс в район архипелага Новая Земля.

«Всего за 5 месяцев 2016 года в ПАО «ММТП» обработано 103 судна, большинство из которых составили крупнотоннажные сухогрузы класса Panamax и Сapesize», — заключил пресс-секретарь Мурманского порта.