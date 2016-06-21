Вильнюс, 21 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В Вильнюсе сегодня, 21 июня, стартуют двухдневные консультации литовских и белорусских экспертов по вопросу строительства в Белоруссии АЭС, сообщили ИА REGNUM в МИДе Литвы.

Юдель Пэн. Письмо в Америку. 1903

В ходе встречи Литва поднимет вопросы выбора и оценки площадки АЭС в Островецком районе, обеспечения безопасности АЭС, возможного воздействия атомной электростанции на среду и жителей Литвы, отметили в МИД. По утверждению литовской стороны на эти вопросы Белоруссия «все еще не предоставила ответы, поэтому дальнейшее осуществление проекта вызывает большую обеспокоенность».

Литовские органы просят предоставить подтвержденные исследованиями данные и ответы на вопросы: «почему для строительства АЭС была выбрана площадка всего лишь в 40 км от Вильнюса», «почему не учитывается то, что органы Литвы идентифицировали серьезные недостатки в сейсмических и геологических исследованиях площадки, каким образом для охлаждения АЭС будет использоваться вода реки Нeрис (Вилия — прим. ИА REGNUM) и как будет обеспечено ее непрерывное течение», «как это повлияет на экосистему и питьевую воду реки Нeрис», «смогут ли реакторы АЭС выдержать падение коммерческого самолета», «как будет обеспечена компетентность и независимость белорусского регулятора», «какое влияние эксплуатация АЭС в нормальных условиях и в случае инцидента может оказывать на окружающую среду и жителей Литвы», «как будут утилизироваться радиоактивные отходы и использоваться топливо».

«Литва ставит данные вопросы уже 7 лет, с тех пор, как в августе 2009 года Белоруссия официально объявила о планах строительства первой атомной электростанции в своей стране и представила предварительную Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Ответственные органы и эксперты Литвы тщательно оценили представленный Белоруссией материал и изложили 39 комментариев, особое внимание обращая на возможные негативные последствия, если для строительства АЭС будет выбрана Островецкая площадка. Белоруссия не учла представленные Литвой существенные замечания, поэтому 16 июня 2011 года Литва подала жалобу Комитету Организации Объединенных Наций по осуществлению конвенции Эспоо относительно нарушений конвенции при проведении Белоруссией международной Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта АЭС. В марте 2013 года Комитет по конвенции Эспо признал, а 2−5 июня 2014 года собрание Министров конвенции Эспоо подтвердило, что Белоруссия нарушила конвенцию Эспоо, и подготовило 12 рекомендаций по осуществлению конвенции Эспоо и исправлению нарушений», — утверждают во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

Кроме того, Литва просит Белоруссию «как можно скорее пригласить миссию SEED по оценке площадок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна в полном объеме оценить пригодность Островецкой площадки к строительству АЭС и критерии ее отбора». Литва настаивает на проведении стресс-тестов и ставит прочие условия.

В двусторонней встрече примут участие эксперты из различных органов Литвы: Министерства окружающей среды, Министерства энергетики, Министерства иностранных дел, Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики, Центра радиационной безопасности, Литовской геологической службы, Агентства по охране окружающей среды, Агентства по утилизации радиоактивных отходов, Департамента противопожарной безопасности и спасения, Центра физических и технологических наук и других ведомств.