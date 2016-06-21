Улан-Удэ, 21 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. В Бурятии 21 июня зарегистрировано четыре действующих лесных пожара на общей площади более 3 568 га в Баргузинском, Курумканском, Прибайкальском районах, а также в Баргузинском заповеднике.

pixabay.com Пожар в лесу

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки наземная группировка ликвидировала пять возгораний на общей площади 1 330 га в Баргузинском, Заиграевском, Хоринском районах. В Баргузинском заповеднике потушено два пожара на общей площади 755 га, возникшие из-за гроз в труднодоступной местности.

Еще три очага на общей площади около 260 га локализованы в Баргузинском и Северо-Байкальском районах. За прошедшие сутки новых лесных пожаров не обнаружено, отметили в ведомстве.

Лесные пожары в Бурятии ликвидируют 467 человек. Применяется 58 единиц тяжелой и лесопожарной техники — бульдозеры, тракторы, экскаватор, пожарные машины. Для патрулирования и передислокации парашютистов-пожарных авиалесоохраны применяются самолеты Р2006Т, Ан-2, вертолеты Ми-2 и Ми-8. На данный момент ожидают отправку в Баргузинскоий заповедник 42 сотрудника Приволжской парашютно-десантной группы федерального резерва авиалесоохраны.

По данным РАЛХ, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 394 очага, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 99 тыс. га. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 48,7%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 70,25%», — подытожили в агентстве.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июня в Бурятии было зарегистрировано девять действующих лесных пожаров на общей площади более 3,3 тыс. га в Баргузинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах, а также в Баргузинском заповеднике.

С начала пожароопасного сезона в регионе возбуждено 42 уголовных дела по фактам возникновения лесных пожаров.