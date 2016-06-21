Пекин, 21 июня, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Пекинский институт культуры, инноваций и коммуникаций опубликовал результаты опроса, проведенного среди иностранных граждан, главной целью которого являлось определение главных символов Китая по мнению жителей иностранных государств.

Николай Рерих. Героика Китая

Абсолютное большинство голосов было отдано Великой китайской стене. Именно этот объект, по мнению иностранных граждан, ассоциируется у них с Китаем в первую очередь. На втором месте расположился бамбук, в пятерку лидеров вошли гигантские панды, пекинская опера и рис, пишет «Синьхуа».

Опрос был проведен среди 3,1 тыс. граждан 10 стран, включая Великобританию, Францию, США, Японию, Германию и Россию. Участники опроса, возраст которых варьировался в диапазоне 18−44 лет, выбрали 18 китайских символов, среди которых были как памятники архитектуры, так и философские понятия и знаменитые граждане КНР. Самыми узнаваемыми китайцами признаны Мао Цзедун и теннисистка Ли На.

Большинство респондентов сообщили организаторам опроса, что главным источником информации о китайской культуре является интернет. Менее половины опрашиваемых получают информацию о Китае с помощью телевидения