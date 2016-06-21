Москва, 21 июня, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Госдума минутой молчания почтила память погибших на Сямозере детей в Карелии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. «Выражаю соболезнования родным и близким погибших детей», — сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.3 ст.293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) в связи с гибелью детей на Сямозере в Карелии.

18 июня группа из 51 человека, состоящая в основном из детей в возрасте от 12 до 15 лет, попала в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе Карелии. Погибли 14 детей, 36 человек были спасены.