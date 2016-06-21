Чебоксары, 21 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Полномочный представитель Чувашской Республики при президенте РФ Леонид Волков отстранен от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал сегодня, 21 июня, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Чебоксарах

В документе отмечается, что полпред Чувашии покинул пост «по собственному желанию». Напомним, 30 мая в отношении Леонида Волкова началась проверка в рамках исполнения федерального закона «О противодействии коррупции». На время проверки временное исполнение обязанностей было возложено на заместителя чувашского полпреда Валерия Шакина, который был назначен на эту должность 26 мая 2016 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Леонида Волкова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконном присвоении более 2 млн рублей бюджетных средств. По данным прокуратуры Чувашии, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Леонид Волков назначен полпредом Чувашии при президенте РФ указом главы республики в январе 2012 года, в октябре 2015 года (после сентябрьских выборов главы Чувашии) его переназначили. По итогам 2015 года из членов чувашского правительства он заработал больше всех, указав около 3,3 млн рублей по основному месту работы и 988,7 тыс. рублей иного дохода — общий официальный заработок превысил 4,27 млн рублей.