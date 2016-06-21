Дальневосточники против ювенальной юстиции и выходят на пикеты
Владивосток, 21 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум. С одиночных пикетов во Владивостоке и Хабаровске стартовали акции протеста по всей России против законопроекта № 953 369−6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом № 953 369−6 предлагается декриминализировать частично часть первую статьи 116 Уголовного кодекса РФ — побои — в отношении граждан, не являющихся родственниками или близкими людьми потерпевших. Выделяя близких лиц в отдельный, специальный субъект, законодатель нарушает ст. 19 Конституции РФ в части дискриминации граждан по социальной принадлежности — привлечению к уголовной ответственности за побои без квалифицирующих признаков только близких к потерпевшему лиц, вплоть до свояков, а всех остальных за те же действия — к административной ответственности.
Читайте также: Депутаты Госдумы перед уходом решили подложить бомбу под Россию
Возле здания теле-радиовещательной корпорации во Владивостоке появился молодой человек с плакатом: «По ПФЗ № 953 369−6За шлепок: родителям — лишение свободы, а соседу — административный штраф?» Окружающие живо интересовались происходящим и, когда узнавали суть пикета, поддерживали позицию протестующего, также высказались против дискредитирующего семью проекта закона.
Подобный одиночный пикет прошел и в Хабаровске на площади Славы, рядом с домом Радио.
«Законопроект вносит поправки, в результате которых за одно и тоже правонарушение людей будут судить по-разному,
Эстафету пикетов приняли в Комсомольске-на-Амуре и в других регионах Дальнего Востока.
Напомним, разрушительный по своей сути законопроект депутаты могут принять уже 21 июня. Он уже получил ранее одобрение в двух чтениях.