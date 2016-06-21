Владивосток, 21 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум. С одиночных пикетов во Владивостоке и Хабаровске стартовали акции протеста по всей России против законопроекта № 953 369−6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», передает корреспондент ИА REGNUM.

eot.su Одиночный пикет в Хабаровске

Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом № 953 369−6 предлагается декриминализировать частично часть первую статьи 116 Уголовного кодекса РФ — побои — в отношении граждан, не являющихся родственниками или близкими людьми потерпевших. Выделяя близких лиц в отдельный, специальный субъект, законодатель нарушает ст. 19 Конституции РФ в части дискриминации граждан по социальной принадлежности — привлечению к уголовной ответственности за побои без квалифицирующих признаков только близких к потерпевшему лиц, вплоть до свояков, а всех остальных за те же действия — к административной ответственности.

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Возле здания теле-радиовещательной корпорации во Владивостоке появился молодой человек с плакатом: «По ПФЗ № 953 369−6За шлепок: родителям — лишение свободы, а соседу — административный штраф?» Окружающие живо интересовались происходящим и, когда узнавали суть пикета, поддерживали позицию протестующего, также высказались против дискредитирующего семью проекта закона.

Подобный одиночный пикет прошел и в Хабаровске на площади Славы, рядом с домом Радио.

«Законопроект вносит поправки, в результате которых за одно и тоже правонарушение людей будут судить по-разному, т. е. вводятся двойные стандарты. Тем, кто находится в семейных отношениях и родственных связях, придётся отвечать по уголовному кодексу, а совершенно посторонние люди за такое же правонарушение понесут всего лишь административную ответственность. Это говорит о том, что семья становится неблагоприятной средой для жизни, где за противоправные деяния придётся расплачиваться по более суровым статьям. Также близким людям нельзя будет отзывать заявление после примирения, т. е. родной человек будет осужден по уголовной статье в любом случае», — пояснил пикетирующий активист движения «Суть Времени» Сергей Кременский.

Эстафету пикетов приняли в Комсомольске-на-Амуре и в других регионах Дальнего Востока.

Напомним, разрушительный по своей сути законопроект депутаты могут принять уже 21 июня. Он уже получил ранее одобрение в двух чтениях.