Волгоград, 21 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Стражи порядка Волгограда в короткие сроки смогли установить личность и задержать женщину, бросившую в опасности свою новорожденную дочь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 21 июня, ею оказалась 36-летняя жительница Котовского района области.

ptzgovorit.ru Кукла

Как выяснилось, она оставила девочку недалеко от дома, в котором снимала квартиру. Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на учет женщина по поводу беременности не вставала и родила ребенка вне медицинского учреждения.

Сама же нерадивая мамаша пояснила, что воспитывать будущего ребенка она не хотела и, родив девочку, решила избавиться от нее.

В настоящее следователи и полиция проводятся доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение в полицию о найденной в кустах брошенной новорожденной девочке поступило в полицию рано утром 20 июня. Странную находку — хозяйственную сумку со свертком из занавески — в кустах по улице Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда обнаружил случайный прохожий — 19-летний волгоградец. В сумке была малышка, которую молодой человек отнес в расположенный неподалеку роддом.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.