Москва, 21 июня, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Редкое астрономическое событие — совпадение летнего солнцестояния и полнолуния — произошло в ночь на 21 июня 2016 года. Жители Северного полушария смогли полюбоваться так называемой «клубничной луной».

Comfreak Луна. Небо

В эту ночь Солнце, Луна и Земля расположились таким образом, что до глаза наблюдателя дошел лишь желтый, золотой и красноватый свет, и ночное светило приобрело теплый оттенок. Такую Луну еще называют «клубничной», так как на середину лета приходится пик сбора лесных ягод.

В последний раз подобное небесное явление наблюдали на Земле в 1967 году, а в следующий раз полнолуние придется на день летнего солнцестояния лишь спустя 46 лет — в 2062 году.