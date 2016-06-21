Якутск, 21 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Якутии уже вовсю ощущается подготовка к предстоящим выборам в Госдуму, и кандидаты на места в федеральном парламенте уже заполнили собой информационное пространство. Cтатусные «единороссы» много говорят, активно посещают и везде транслируются, справедливороссы внедрили «код Тумусова», «жириновцы» ждут удачной нарезки округов, одномандатник от КПРФ пошёл в народ, а оппозиция вынуждена отказаться от планов на думские кресла из-за проблем с законом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

В основном подготовка в выборам в Якутии проявляется в том, что претендующие на кресла в Госдуме РФ кандидаты все интенсивнее пытаются внедриться в республиканское информационное пространство, всё активнее появляясь в СМИ и на баннерах. Скандалов в республике пока не замечено, за исключением шума вокруг активного использования административного ресурса на праймериз «Единой России», который, впрочем, уже стих.

Планируют попасть в Госдуму от Якутии представители всех парламентских партий. В качестве одномандатников выдвигаться будут руководитель администрации главы и правительства региона Юрий Куприянов («Единая Россия»), действующий депутат Госдумы от республики Федот Тумусов («Справедливая Россия»), представители Госсобрания Якутии Гаврил Парахин (ЛДПР) и Пётр Аммосов (КПРФ). Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Гаврил Парахин, баллотироваться также намерен самовыдвиженец, гендиректор «Якутскэнерго» Олег Тарасов — «влияние у него очень большое».

Кандидаты, которые будут проходить по партспискам также предварительно уже известны, но утвердят их окончательно по итогам съездов, которые состояться в партиях 25−28 июня. Пока «списочники» находятся в ожидании нарезки округов, которая определит, насколько велики будут шансы на победу якутских представителей парламентской оппозиции. «Для большинства кандидатов это жизненно важно. Как для единороссов, так и для коммунистов, СР и ЛДПР в том числе. Кроме того, все выдвинутые кандидатуры будут утверждаться на съездах», — пояснил политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов.

«Единая Россия» в полной мере реализует свой админресурс

Ярче всех на информационном фоне выглядят премьер-министр республики Галина Данчикова и руководитель администрации главы и правительства региона Юрий Куприянов. Как отмечает Андрей Данилов, у них теперь по каждому поводу спрашивают мнение. Потенциальные кандидаты на места в Госдуме от «Единой России», совершают множество поездок и посещают мероприятия, по итогам которых также публикуются подробные отчёты.

«Игры Дети Азии тоже будут использованы как большой информационный повод для того, чтобы продвинуть кандидатов от Единой России», — уверен эксперт. Он также полагает, что к выборам чиновники, претендующие на кресла в федеральном парламенте от правящей партии, начнут рассчитываться с долгами по зарплате бюджетникам, которые образовались из-за кризиса и подготовке к «Детям Азии». Они постараются все долги закрыть, а потом будут использовать административный ресурс: если вы не проголосуете как надо, мы вам не дадим бюджетное финансирование, не построим и так далее. Помимо этого, кандидаты от правящей партии используют всю свою известность в республике, чтобы получить два места в Госдуме», — резюмирует политолог.

Предполагается, что победившая по итогам предварительного голосования «Единой России» Галина Данчикова будет баллотироваться по партсписку, так как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ноговицын после праймериз заявил, что неплохим вариантом будет выдвинуть по одномандатному округу Юрия Куприянова.

«Справедливая Россия» использует соцсети и новые технологии

У этой партии от Якутии по факту только один кандидат, на которого делается ставка — действующий представитель федерального парламента Федот Тумусов, который будет баллотироваться и по одномандатному округу, а также по региональному партсписку. В федеральный список, как предполагалось ранее, он не попадёт. Руководитель фракции «Справедливой России» в Госсобрании Якутии Юрий Григорьев, лидер партии Сергей Миронов заявил в СМИ о том, что в федеральном списке будет только он один.

«Все остальные возглавят региональные списки. Это сделано для того, чтобы работа по поднятию имиджа партии в регионах шла более активно», — пояснил глава фракции «эсеров» якутского парламента.

По словам Андрея Данилова, в своей избирательной компании Федот Тумусов будет активно использовать современные технологии и вливать хорошие деньги. Помимо того, что депутат активно пишет в блоге и Facebook, он уже запустил инновационный проект «Код Тумусова», взяв на вооружение в своей деятельности разработку молодых якутских специалистов в сфере информационных технологий.

«Если вы просканируете данный код, вы попадете в мой личный кабинет и у вас будет возможность познакомиться с моей деятельностью, задать лично мне интересующие вас вопросы и здесь же получить на них оперативные ответы», — сообщил депутат якутянам в соцсетях.

Экс-губернатор Забайкалья, справдливоросс Константин Ильковский, которого в Якутии ждали как потенциального кандидата на выборах в Госдуму, пока в медиа-пространстве республики не появился.

ЛДПР надеется на помощь соседей

Намерен занять место в Госдуме от Якутии и кандидат ЛДПР. Депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин будет также баллотироваться и по одномандатному округу, и по партсписку одновременно. Как сказал он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, удастся ли получить место, во многом зависит от того, как нарежут избирательные округа на съезде партии. Гаврил Парахин надеется на лучшее: «Владимир Жириновский сказал, что от Якутии должен быть депутат. Если все будет по плану, скорее всего, к нам или один большой округ привяжут (Забайкалье) или Магадан и Камчатку, где у нас большой процент, но таких лидеров, как Сергей Фургал или Иван Абрамов, нет».

Гаврил Парахин пояснил, что сейчас все усилия идут к тому, чтобы набрать много голосов именно по списку. «Задача сделать подарок Владимиру Жириновскому к юбилею, к 70-летию. Все идет к тому, что мы займем по списку второе место, набрав порядка 30% голосов по стране», — отметил кандидат в депутаты Госдумы.

Политолог отмечает, что медиа-присутствие «жириновцев» в информповестке пока невелико, и «уровень поддержки ЛДПР не особо-то и большой, поэтому неизвестно, какой у них будет результат. Но Гаврил Парахин, скорее всего, наберет свои проценты, которые ему нужны будут, в случае удачной нарезки», — уверен Андрей Данилов. Эксперт также обращает внимание на наличие у кандидата от ЛДПР финансового ресурса, который может помочь кандидату в борьбе за победу по одномандатному округу.

КПРФ: «К людям надо прийти, где бы они не находились»

От якутских коммунистов скорее всего баллотироваться будут два кандидата: Пётр Аммосов по одномандатному округу, заместитель председателя Госсобрания республики Виктор Губарев — по партсписку. Однако, как отмечает Андрей Данилов, если Виктор Губарев активно присутствует в информационном пространстве, то Пётр Аммосов ездит по районам и делает ставку на личные встречи с избирателями. «Коммунисты чем сильны, что у них есть структура организации, благодаря которой партия получает свои проценты», — пояснил эксперт. Однако он подчёркивает, что для победы по одномандатному округу Петру Аммосову нужны будут деньги.

«У коммунистов есть, конечно, свой электорат, но против них на данный момент сейчас играют все, так как это серьезный противник», — комментирует политолог, отмечая, что Петра Аммосова, которому ещё нет 50 лет, уже назвали старым. «На сегодняшний день если коммунистам сделают хорошую нарезку, то по крайней мере у списочника Виктора Губарева есть шансы пройти, на прошлом голосовании у него были хорошие проценты», — пояснил эксперт.

Сами коммунисты намерены идти на выборы сильной командой как кандидатов в депутаты, так и членов партийных штабов. «Наша команда должна быть заряжена на активную работу. Всем надо мобилизоваться и очень плотно поработать. Люди готовы нас поддержать, только надо прийти к ним, где бы они ни находились», — призвали членов якутского отделения КПРФ на прошедшем накануне региональном съезде партии. «От итогов этих выборов будет всецело зависеть судьба России и каждого коммуниста. Мы полны решимости с полной отдачей отработать на эту выборную кампанию — вот что показали прошедшие отчетно-выборные собрания и конференции в городах и районах республики», — говорится в сообщении регионального отделения КПРФ.

Внепарламентская оппозиция: пока тишина

Оппозиционные политики Якутии пока не появились в медиа-пространстве республики, и о своих планах избираться не заявляют. По одномандатному округу мог бы баллотироваться экс-министр финансов Якутии, член партии «Гражданская платформа» Эрнст Березкин, но он в прошлом году попал в аварию, в которой погиб человек, и, по словам Андрея Данилова, теперь вряд ли сможет выдвинутся.

Другой, способный побороться за место в Госдуме политик, экс-директор «Саханефтегаз» Афанасий Максимов весной этого года приговорён к 3 годам и 2 месяцам заключения за хищение векселя и теперь отбывает срок.

В итоге пока прогноз Андрея Данилова таков: Якутия по итогам выборов может получить трёх представителей в Госдуме РФ, и это будут «единороссы» Юрий Куприянов и Галина Данчикова, а также представитель «справедливой России» Федот Тумусов, который как предполагается, пройдёт по партсписку. Четвёртым депутатом от Якутии, по мнению эксперта, может стать Виктор Губарев.

Интересно, что на заявление о возможном отказе «Единой России» выдвигать кандидатов в некоторых одномандатных округах, в том числе в Якутии, так сильно взбудоражившее республику в феврале, свежей реакции правящей партии пока нет. Однако, если этот вариант будет реализован, то регион может лишится одного «единоросса» в федеральном парламенте: по одномандатному округу при таком раскладе, скорее всего, будет избран Федот Тумусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, когда информация о намерении «Единой России» не конкурировать с одномандатниками других партий в ряде регионов, (в том числе в Якутии) впервые прошла в феврале 2016 года, на это возмущенно отреагировал сам глава региона Егор Борисов, заявив, что республика не намерена участвовать в закулисных играх.