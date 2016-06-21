Чита, 21 июня, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Врио вице-премьера правительства Забайкальского края Сергей Чабан на экстренном заседании межведомственной комиссии по организации летнего отдыха сообщил о предстоящих проверках всех летних детских лагерей. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, в настоящее время в регионе работает более 40 подобных учреждений.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Директор. Пионерский лагерь

«В связи с трагическими событиями в республике Карелия глава региона Наталья Жданова дала поручение провести экстренное заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха. Уже есть поручения правительства РФ провести соответствующие проверки в загородных летних оздоровительных учреждениях. Особое внимание мы уделим палаточным лагерям и всем лагерям, где организован туризм и экстремальные виды отдыха», — подчеркнул Сергей Чабан.

По его словам, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец предложила всем субъектам РФ в течение четырех дней провести проверку всех загородных учреждений летнего отдыха, палаточных лагерей и санаторно-оздоровительных учреждений. Особое внимание рекомендовано уделить изучению документации, особенно на оказание дополнительных услуг, которые должны быть лицензированы и соответствовать рекомендациям Минобра РФ. Кроме того, необходимо осуществлять строгий контроль за правилами внутреннего распорядка, а также провести оценку квалификации вожатых, персонала и инструкторов.

По состоянию на 20 июня на территории Забайкальского края работает 34 загородных оздоровительных лагеря, в котором отдыхает 4687 детей, 2 лагеря палаточного типа в Каларском и Нерчинском районах с общим количеством 35 человек и пять санаторно-оздоровительных учреждений с охватом 390 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в республике Карелия погибли 14 детей, отдыхавших в летнем лагере «Парк-отель Сямозеро». Несмотря на штормовое предупреждение, воспитатели повели детей на рафтинг, во время которого лодки перевернулись.