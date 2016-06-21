Москва, 21 июня, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Российский рубль приблизился к максимумам 2016 года в парах с основными резервными валютами, укрепившись на позитивной динамике нефтяных котировок. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, в этом ему помогли растущие цены на нефть, реагирующие на британские социологические опросы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 21 июня, самым важным для валютного рынка событием станет выступление с полугодовым отчетом в Конгрессе США председателя ФРС Джанет Йеллен. Возможно, законодатели заставят Йеллен прояснить перспективы повышения ставок в этом году, что вызовет соответствующую реакцию доллара. Кроме этого, рынки продолжат реагировать на ожидания относительно британского референдума. Российский рубль будет пользоваться умеренной поддержкой на фоне стартовавшего налогового периода», — пояснил Ковалев.

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«И доллар, и евро нацелены на обновление минимумов года против рубля, и эта задача может быть реализована уже на этой неделе, если нефть продолжит восстановление после распродаж, имевших во второй декаде июня», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс пары доллар/рубль расчетами «завтра» по итогам торговой сессии снизился до 64,30 рубля (-55 коп.), а курс пары евро/рубль — до 72,77 рубля (-35 коп.). При этом доллар снижался до 63,76 рубля, а евро — до 72,34 рубля. На 21 июня Центробанк РФ снизил курс доллара и евро. Так, официальный курс евро потерял 78 копеек и составляет 72,77 рубля. Курс доллара снижен на 1,28 рубля до отметки 64,15 рубля.