Москва, 21 июня, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Сборная команда России по футболу не могла выиграть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя проигрыш сборной команде Уэльса.

jarmoluk Футбольный мяч. Поле

«Меня поразило не то, что проиграли — они не могли выиграть с такой командой, они показали наихудший результат, который может быть в любом соревновании», — констатировал депутат Госдумы.

«Все три команды, которые выступали против них по всем основным показателям выглядели лучше: и думали быстрее, и били точнее, и проявили волевые качества», — говорит парламентарий.

Зюганов задается вопросом, почему «по полю бегает 11 миллионеров на полусогнутых ногах, которые хотят много получать и не хотят пахать, как это положено хорошему спортсмену и футболисту».

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Сборная России проиграла команде Уэльса и вылетела из Евро-2016. Тренер сборной Леонид Слуцкий заявил, что «готов взять вину на себя» за проигрыш. Он принес извинения любителям футбола за игру команды. «Думаю, что после такого турнира необходимо, чтобы другой человек попробовал подготовить команду к следующим стартам», — добавил он.