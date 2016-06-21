Вашингтон, 21 июня, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Необычно сильные «электрические ветры» в атмосфере планеты Венера являются причиной отсутствия на ее поверхности запасов воды. К таким выводам пришли американские ученые, на протяжении нескольких лет изучавшие данные об атмосферах планет Солнечной системы, переданные космическими зондами, пишет издание Geophysical Research Letters.

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По словам исследователя Глина Коллинсона, электрический ветер настолько интенсивный, что буквально высасывает кислород из атмосферы в космос. При поиске планет, пригодных для обитания, необходимо учитывать наличие у них данного фактора, считает ученый.

Под действием электрического поля планеты в ее атмосфере появляются ионы, которые движутся в сторону источников тока с противоположным зарядом. При этом ионы увлекают с собой и молекулы без заряда, таким образом возникает слабое, но тем не менее заметное движение воздуха.

Данные зонда MAVEN, работающего на орбите Марса, показали, что молекулы воды исчезают из атмосферы красной планеты из-за «электрического ветра». Прибор ASPERA-4, размещенный на борту космического аппарата «Венера-Экспресс», показал, что электрическое поле Венеры примерно в пять раз сильнее, чем у Земли.

По расчетам, сила «электрического ветра», возникающего в таком поле, достаточна, чтобы захватывать и уносить в межпланетное пространство сравнительно тяжелые ионы кислорода.