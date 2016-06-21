Саратов, 21 июня, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Ремонт моста через реку Курдюм у села Клещевка стал кошмарным сном для автомобилистов, которые на жаре часами стоят в пробке, чтобы дождаться своей очереди и попасть в полосу реверсивного движения, регулируемого светофором, передает корреспондент ИА REGNUM.

saratovdaily.ru Мост через реку Курдюм у села Клещевка

На совещании с руководителями органов исполнительной власти 20 июня глава региона Валерий Радаев озвучил поручения по ряду актуальных вопросов, одно их которых касалось ситуации на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», где ведется ремонт моста через реку Курдюм у села. Клещевка. Это стало причиной возникающих дорожных заторов. Глава региона потребовал принять меры, которые позволят свести к минимуму время простоя автомобильного транспорта. «Загруженность трассы высокая, нельзя, чтобы ремонтные работы отражались на её пропускной способности», — резюмировал Валерий Радаев.

В этой связи у наблюдатели поставили под сомнение исполнение этой задачи, поскольку директор Саратовского филиала ФКУ ФУАД «Большая Волга» Федерального дорожного агентства Николай Темит еще весной проинформировал, что ремонт моста через реку Курдюм, и все работы по мосту будут завершены в сентябре текущего года с опережением графика, по которому должны быть окончены в ноябре.

Отметим, по данным губернатора Валерия Радаева, этот участок имеет большую загруженность: в среднем в сутки здесь проезжает до 20 тысяч машин. И этот поток увеличился с наступлением лета, когда люди стали ездить на дачи и на отдых на юг.