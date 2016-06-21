Москва, 21 июня, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Центробанк России (ЦБ РФ) с 21 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у всеволжского «Русского торгово-промышленного банка» (Рускобанк). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, Рускобанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы неудовлетворительного качества. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июня 2016 года кредитная организация занимала 256-е место в банковской системе РФ.