Красноярск, 21 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. 20 мая в Красноярске прошли пикеты против принятия законопроектов № 953 369−6 и № 953 398−6. В общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), организовавшей пикеты в разных городах России, считают, что рассматриваемые законопроекты «криминализуют семью».

r-v-s.su 20 мая в Красноярске прошли пикеты против принятия законопроектов № 953 369−6 и № 953 398−6

Если эти законы будут приняты, то близкие родственники, применяющие насилие к детям будут юридически приравнены к хулиганам, заявляют в РВС.

Пикеты в Красноярске состоялись у здания законодательного собрания и у администрации города.

Как рассказал ИА REGNUM координатор местного отделения РВС Андрей Никитин, активисты остались удовлетворены мероприятием. «С учетом того, что в городе сейчас лето, что акция проводилась в рабочий день, и народа на улице было не так много, как в воскресенье, пикеты прошли хорошо. Они проходили у двух зданий: у обоих выходов законодательного собрания, со стороны проспекта Мира и улицы Ленина, и у городской администрации. С одной стороны, задача была рассказать представителям власти, депутатам, сотрудникам администрации об этой проблеме, и одновременно мы раздавали листовки проходящим гражданам», — сообщил он.

На вопрос о том, как реагировали прохожие на пикет, Никитин ответил: «На удивление, листовки разошлись почти все, а мы их заготовили полтысячи. Честно-говоря, мы думали, что заготовим их впустую, а оказалось, что их разобрали. Очевидно, что это тема волнует людей. Хотя, казалось бы, ювенальный вопрос сейчас не на первом плане в общественном сознании, но об этой теме помнят, подходят, расспрашивают».

При этом, по словам активиста, никто из прохожих не знал о рассматриваемом законопроекте, поэтому они благодарили за предоставленную им информацию, спрашивали, кто именно продвигает данный законопроект, обещали следить за ситуацией на сайтах РВС и ИА REGNUM.

Напомним, 21 июня сего года Госдума может принять в третьем чтении законопроекты № 953 369−6 и № 953 398−6, которые могут стать юридической базой для преследования родственников, заподозренных в причинении вреда детям.