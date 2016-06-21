Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2016, 09:01 — ИА Регнум. На Камчатке с 1 июля, как и по всей стране, повысятся тарифы на коммунальные услуги. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя региональной службы по тарифам и ценам Ирина Лагуткина, планируется ввести новые тарифы на свет, отопление, водоотведение, горячее и холодное водоснабжение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

При этом собеседник агентства уточнила, что на Камчатке рост тарифов не превысит в среднем 6,5%. «В силу географической удаленности экономически обоснованный тариф на коммунальные услуги в Камчатском крае достаточно высокий. Например, на севере Камчатки на электроэнергию он доходит до 35 рублей за кВт. Но население не оплачивает эту стоимость. Правительством края установлены льготные тарифы — в целом жители региона платят за коммунальные услуги на 60% меньше их экономически обоснованной стоимости», — добавила Ирина Лагуткина.

Разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом возмещается ресурсоснабжающим организациям из краевого бюджета. В 2016 году эта сумма составит около 8,5 миллиардов рублей.

При этом власти настаивают, чтобы ресурсоснабжающие организации снизили свои затраты. В частности, как уже сообщало ИА REGNUM, чиновники хотят добиться, например, от энергетиков, чтобы они индексировали своим сотрудникам зарплату на уровень инфляции, но не больше. Но «ресурсники» не соглашаются и судятся с властями, так как лишнюю надбавку в тариф не учли. .

Изменение подхода к расчету заработной платы на предприятиях энергетики позволит сэкономить Камчатке более 400 млн рублей бюджетных средств на субсидирование тарифов.