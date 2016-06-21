Москва, 21 июня, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Дешевеющий доллар оказал поддержку нефтяным котировкам, а они помогли укрепиться национальной валюте, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Американский доллар ослабился на фоне улучшения ситуации по членству Британии в ЕС. Последние опросы отразили превышение сторонников сохранения членства Британии в ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Высокая волатильность на валютном рынке сохранится до конца недели. Но в центре внимания участников рынка находятся два важных события: выступление главы ФРС Дж. Йеллен с полугодовым отчётом перед Конгрессом США (21−22 июня) и референдум в Великобритании о членстве в ЕС (23 июня)», — сказал Антонов.

Читайте также: «Рубль подтолкнут вверх»

«Сегодня, 21 июня, от курса доллара ожидается снижение до 63,50 руб., от евро — до 72,15 руб. Рублевая бочка нефти стоит 3238 рублей за баррель. Комфортный уровень для правительства РФ. При такой цене ЦБ не будет мешать укрепляться рублю», — полагает эксперт.

Читайте также: «Доллар движется к 62 рублям»

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ снизил курс доллара и евро на 21 июня. Так, официальный курс евро потерял 78 копеек и составляет 72,77 рубля. Официальный курс доллара снижен на 1,28 рубля до отметки в 64,15 рубля. В ходе биржевых торгов 20 июня курс американской валюты ненадолго опускался ниже 64 рублей впервые за последние недели. Цена на нефть марки Brent выросла на 2,46% и составила $50,41.