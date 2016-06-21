Новосибирск, 21 июня, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Руководство Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) отменило премьеру балета «Дон Кихот» из-за решения мэрии в День памяти и скорби, 22 июня, провести концерт на площадке перед театром.

mercedes-benz.ca Театр. Кулисы

«Это вынужденное решение. Нам пришлось пойти на этот шаг по соображениям безопасности, поскольку мы не сможем обеспечить беспрепятственный доступ в театр и разделить зрительские потоки во время городского мероприятия. Приносим искренние извинения зрителям, чьи планы мы нарушили. Билеты можно вернуть в кассу театра без удержания комиссии. Вместе с тем мы просим всех, кому позволят личные обстоятельства, прийти на спектакль «Дон Кихот» 25 июня. Тем самым вы окажете поддержку артистам, которые в течение трех месяцев готовили для вас эту премьеру. Билеты будут действительны», — сообщается на официальном сайте НОВАТа.

Здесь же опубликовано открытое письмо мэру Новосибирска Анатолию Локтю от генерального директора театра Владимира Кехмана, в котором он заявляет, что при решении об отмене спектакля руководствовался «исключительно безопасностью зрителей», за которую он несет ответственность и которую при сложившихся обстоятельствах не сможет обеспечить. Кехман еще раз подчеркнул, что при организации городского мероприятия представители мэрии «не посчитали нужным ни проинформировать руководство НОВАТа заблаговременно, ни добиться приемлемого технического решения на основе оперативных консультаций» и предпочли общаться исключительно через прессу.

«Обращаю ваше внимание также на то, что со стороны мэрии не было попытки задействовать творческие возможности НОВАТа в организации городского мероприятия, театр рассматривался только в качестве общественного туалета и источника энергоснабжения. Если я правильно понял из сообщений в средствах массовой информации, городское мероприятие 22 июня посвящено Дню памяти и скорби; его целью, казалось бы, должно быть объединение людей. Вместо этого при его организации представители мэрии делают все возможное, чтобы результатом стало разделение и противостояние. Мне жаль, что Вы не обратились ко мне лично: поверьте, я сделал бы все от меня зависящее, чтобы исполнение «Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича — ее премьера, к слову, состоялась в моем родном городе Куйбышеве — прошло достойно и не сопровождалось спекуляциями в прессе и отменой спектакля», — подчеркнул директор НОВАТа.

В свою очередь руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова считает, что все происходящее находится «за пределами добра и зла». Она заявляет, что новосибирцы не должны были вообще лицезреть все эти разбирательства и, если бы руководство театра изначально с появившимися вопросами обратилось к властям, подобного конфликта можно было бы избежать. «Мы изначально написали стандартное письмо, которое пишем с уважением и информацией при организации всех наших мероприятий, если они проходят рядом с каким-то учреждением. Если возникли какие-то вопросы, можно было позвонить в мою приемную или еще кому-то и просто спросить, что это будет, почему это будет. Вместо этого, сразу идет ответ «нет» с заявлением о том, что «советуйтесь с нами» и еще «определитесь за полгода с тем, что вокруг нас будет происходить». Я считаю, что это такой хладнокровный пиар-ход, который подтверждается уже давным-давно, что любое мероприятие, любой повод используется в своих целях пиаровских. И тем более на такой дате, когда страна вспоминает о миллионах погибших», — отметила ИА REGNUM Анна Терешкова, подчеркнув, что в этот день новосибирские власти хотели объединить два символа победы: Оперный театр и Седьмую симфонию Шостаковича. «Оперный театр — как материальный символ победы. Он вопреки всему во время войны строился и люди верили, что точно будет победа. И Седьмая симфония Шостаковича, которая была исполнена в блокадном Ленинграде, и потом второй раз была исполнена здесь именно ленинградским симфоническим оркестром вместе с автором. Это была своего рода передача стойкости, мужества людей, которые отстаивали свою страну. Это было каким-то духовным таким символом победы. И мы решили в этот день объединить эти два символа — один духовный и второй — символ Новосибирска. И на этой истории устраивать себе какие-то пиар-акции, сделать наших зрителей заложниками, потому что у меня такое ощущение, что он (Владимир Кехман) просто забыл про этот праздник и сейчас пытается на мэрию свалить и свою премьеру театральную», — высказала свое мнение на ситуацию начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска.

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Также Терешкова подчеркнула, что все разговоры руководства театра о том, что два мероприятия — премьера и спектакль — невозможно провести в один день слишком преувеличены. «Во-первых, наши мероприятия были запланированы в разное время. Во-вторых, зрители и наши и театра — это культурные, интеллигентные, уважающие свою историю и хранящие традиции горожане. В этом ничего предосудительного не видим, даже с физической стороны. Я сначала думала, может сцена чем-то помешает. Но мы все проехали, я сама лично там все прошла посмотрела, чтобы пожарные проехали, даже позвонила предыдущему директору, уточнила, так ли мы все сделали, чтобы не было к нам никаких претензий. Я не знаю на сегодняшний день ни одного пункта, по которому мэрия была бы не права, кроме того, что возможно мы, к сожалению нашему, не можем общаться с руководством нашего оперного театра также как, например, общаемся с филармонией. Когда мы поднимает трубку и любой вопрос с ними тут же решается», — отметила Анна Терешкова, припомнив, что «эта традиция открытых концертов была установлена еще в 2005 году, предыдущим директором Оперного театра».

«И первые концерты пошли с того времени. И эти традиции поддерживались симфоническим оркестром нашего Оперного театра. Но с приходом нового руководства в том году уже этого не состоялось. Потому мы обратились в этом году к нашему симфоническому оркестру с просьбой поддержать эту традицию, которая так нравится нашим горожанам. Это абсолютно банальная история — если бы театр хотел это сделать, то он обратился бы к городу, к мэрии с предложением провести такое выступление. Да мы бы с удовольствием поддержали и сделали все от нас зависящее», — сказала в завершении разговора с корреспондентом ИА REGNUM Терешкова.

Напомним, «яблоком раздора» между мэрий Новосибирска и руководством Оперного театра стал бесплатный симфонический концерт в День памяти и скорби 22 июня, который решено было провести на площадке перед НОВАТом.

И как сообщало ранее ИА REGNUM, руководство театра ответило отказом на идею властей исполнить Седьмую симфонию Шостаковича на ступеньках Оперного театра, подчеркнув, что на этот день запланирована премьера, и посоветовало мэрии в следующий раз уведомлять о своих планах за полгода.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики во главе с Анной Терешковой, судя по всему, на такое заявление обиделся, и заявил, что отменять концерт, на который приглашены ветераны, не собирается, а проведет концерт на площадке перед театром, так как здесь уже начинается муниципальная земля.

На что руководство театра заявило, что о ветеранах и о симфонии Шостаковича департамент ранее ни словом не обмолвился, и даже оскорбилось тем, что власти контактируют с ними по данному вопросу исключительно через СМИ.

Отметим, что Владимир Кехман стал директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета весной 2015 года после увольнения Бориса Мездрича, который ушел из-за скандальной постановки оперы «Тангейзер», вызвавшей гнев местной православной общественности.