Москва, 21 июня, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Министр спорта РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил журналистам, что не возражает против продолжения работы Леонида Слуцкого на посту главного тренера сборной России по футболу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его мнению, слова об уходе с поста главного тренера сборной Слуцкий сказал на эмоциях. «Он хотел, чтобы весь удар пришелся не на игроков, чтобы мы не разбирали каждого футболиста», — пояснил Мутко.

«Я бы не возражал, чтобы он продолжил», — сказал Мутко, добавив, что попросил Слуцкого еще немножко подумать. «Приедем — будем разговаривать. Это его позиция. Будем думать», — заключил глава РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России в третьем матче группового этапа Евро-2016 проиграла команде Уэльса со счётом 0:3. Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» в городе Тулузе (Франция). Россия в плей-офф не попала. В 1/8 финала Евро-2016 вышли сборные Уэльса и Англии, словаки сохраняют шансы на выход в плей-офф.

После игры главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, комментируя поражение российской команды на чемпионате Европы по футболу, заявил, что он, как тренер, не справился со своими обязанностями.