Владивосток, 21 июня, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Жители посёлка Славянка в Приморье направили обращение полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Население возмущено ситуацией, сложившейся на побережье бухты Баклан. Так называемый пляж Манчжурка оказался завален многометровым слоем гниющих водорослей. По мнению жителей, это произошло так как здесь суда ООО «Акватехнологии» при помощи драг добывают песчанку. Примечательно, что гендиректором предприятия является депутат Заксобрания Приморья, член «Единой России» Сергей Слепченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Graham Bould Спизула

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В обращении жители Хасанского района (находится в распоряжении редакции) указали, что последние 5 лет рыболовные суда ООО «Акватехнология» специальными драгами добывают двустворчатый моллюск спизулы сахалинской (иначе песчанка). В результате промысла морские растения и водоросли отрываются от дна и под воздействием внешних факторов их выбрасывает на побережье бухты Баклан.

Сегодня прибрежная полоса находится под многометровым слоем гниющих водорослей, неприятный запах которых достигает центра Славянки. Кроме того, уничтожая донную растительность, снижается общая продуктивность морской акватории: популяция промысловых видов рыб и «чилима» существенно уменьшилась.

«Варварский промысел спизулы методом драгирования способен подорвать и уничтожить популяцию многих ценных видов водных биоресурсов», — подчеркнули приморцы.

Полпреду Владимира Путина на Дальнем Востоке пояснили, что побережье должны убирать арендаторы береговой полосы, а территории муниципального пляжа — администрация Славянского городского поселения.

«Таким образом, ущерб экологии, нанесённый рыбопромысловой деятельностью ООО «Акватехнологии», оплачивается жителями Славянки. Просим обязать «Акватехнологии» полностью очистить пляж и акваторию бухты Баклан от водорослей», — написали жители Трутневу.

Ещё одна просьба — рассмотреть вопрос о внесении изменений в правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Приморцы предлагают запретить добычу двустворчатых моллюсков драгой (донными тралами) в прибрежной акватории.

Отметим, что генеральным директором ООО «Акватехнологии» является депутат Законодательного собрания Приморья от «Единой России» Сергей Слепченко. Согласно декларации по доходам за 2015 год, парламентарий заработал свыше 4 миллионов рублей. В собственности Сергея Слепченко находятся три земельных участка, две квартиры, а также элитные автомобили Toyota Land Cruiser и BMW X5 X Drive.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконная свалка обнаружена в водоохранной зоне окружной столицы Чукотки — в акватории Анадырского лимана и береговой черте реки Казачка. Здесь и нагромождение ржавых металлоконструкций, и незаконные мойки автомобилей, и канализационные стоки, стекающие на берег залива, где ловят рыбу коренные жители села.