Москва, 21 июня, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Brent продолжает движение вверх, и вся эта ситуация с широкомасштабным ослаблением доллара на выходе из безрисковых активов только на пользу номинированной в долларах нефти, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Добавим к этому и рост шансов на то, что Великобритания останется в ЕС. В целом, это позитивно для позиций нефти, так как она очень чувствительно к стабильности мировой экономики в целом, и европейской в частности. Замедление темпов роста в связи с расколом в ЕС может привести к снижению спроса на энергоноситель», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: «Нефть колеблется»

«Именно поэтому текущие ожидания по результатам референдума могут в течение недели поддерживать укрепление нефти с ближайшей целью на отметке 51,40 долларов за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Баррель Brent вновь превысил отметку в $50

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 21 июня, мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж. Так, по состоянию на 8:07 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent составила $50,41 за баррель, она выросла на 2,46%. Нефть марки WTI с поставкой в июле подорожала на 2,697% и составила $49,31 за баррель.