Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум. На Камчатке, в 4 утра по местному времени (19.00 мск) начались памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в центре Петропавловска-Камчатского собрались десятки людей, чтобы почтить память тех, кто ушел на войну и не вернулся.

Поезда идут на фронт. Пляшет красноармеец В. Кочетков. 25 июня 1941 года

Время выбрано не случайно — именно в 4 утра в 1941 году фашистская Германия напала на Советский союз. Вспомнить эту скорбную дату в истории нашей страны в центре Петропавловска собрались десятки человек — ветераны, политики, общественники. Со свечами в руках они, после официальной части, выстроятся в одно большое слово «ПАМЯТЬ», а потом выпустят белые шары в небо в память о не вернувшихся с полей сражений.

Памятные мероприятия в Петропавловске будут проходить и днем. В частности, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM глава управления культуры, молодежи и спорта города Лилиана Соловьева, в этом году выпускники городских школ впервые примут участие в акции «Памятный вальс 41-го года».

«Своё участие в акции подтвердили 55 танцевальных пар выпускников 2016 года. Школьники станцуют вальс в память о выпускниках 1941 года, ушедших на войну сразу после выпускного бала», — пояснила Лилиана Соловьева.

В годы Великой Отечественной войны с Камчатки на фронт ушли почти 24 тысячи человек, более 2-х тысяч из них отдали свою жизнь за свободу Родины.