Москва, 21 июня, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Пара USD/RUB обладает хорошим потенциалом дальнейшего роста, потому что, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, в ёё пользу играет сразу несколько факторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Во-первых, конечно, восстановление нефти после внушительной коррекции. Во-вторых, массовый рост спроса на рискованные активы в связи с восстановившимися ожиданиями по поводу неизменной позиции Великобритании в ЕС», — пояснила Афанасьева.

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«В результате, сегодня, 21 июня, попытки пробить нижнюю границу долгосрочного диапазона продолжатся с вероятностью движения дальше к 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ снизил курс доллара и евро на 21 июня. Так, официальный курс евро потерял 78 копеек и составляет 72,77 рубля. Официальный курс доллара снижен на 1,28 рубля до отметки в 64,15 рубля. В ходе биржевых торгов 20 июня курс американской валюты ненадолго опускался ниже 64 рублей впервые за последние недели.