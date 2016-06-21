Оренбург, 21 июня, 2016, 08:22 — ИА Регнум. На территории Тоцкого полигона в Оренбургской области подразделения войсковой разведки и спецназа Центрального военного округа отработали действия в глубоком тылу условного противника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

пресс-служба ЦВО В Оренбуржье проходят учения разведчиков и спецназовцев

Группы и отряды, заброшенные в район ведения разведки, совершали 30-километровый марш-бросок по пересеченной местности. Разведка прошла заданную дистанцию и выявила средства огневого поражения. В ходе учений отработан сбор данных по характеру действий и возможным намерениям противника, маршрутам движения колонн техники, выведения из строя узлов связи, совершение налета на «командный пункт» и выход в район эвакуации.

В учениях участвуют более 2 тыс. разведчиков из соединений и воинских частей, дислоцированных в Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Оренбургской, Самарской областях, Туве и Алтайском крае.

Стоит отметить, что до учений разведчиков и спецназовцев на Тоцком полигоне прошли боевые артиллерийские стрельбы с участием иностранных курсантов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, В сборе приняли участие около 50 курсантов специального факультета Пензенском филиала Военной академии материально-технического обеспечения из Казахстана, Киргизии, Камбоджи, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Таджикистана, Туркмении и Эфиопии. Младший лейтенант Пеа Кэп из Камбоджи после учений на полигоне отметил: «У России сильная армия, поэтому мы приехали сюда».