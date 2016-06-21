Москва, 21 июня, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Электричка насмерть сбила женщину, переходившую через пути в районе станции «Окружная» Московской железной дороги, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

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Трагедия произошла около 19 часов 20 июня на Ленинградском направлении МЖД. Женщина, несмотря на запрещающий сигнал светофора, решила перейти через железную дорогу по пешеходному переходу. Машинист электрички не сумел избежать наезда на человека из-за большой скорости состава и небольшого расстояния.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 июня этого года 16-летний житель Солнечногорска погиб под колесами поезда в районе станции «Подсолнечная» в Подмосковье.

В конце мая 26-летний мужчина скончался на железнодорожной станции Подольск Курского направления от травм, полученных при попытке попасть в электричку, двери которой уже закрылись. Молодой человек разбил стекло автоматических дверей и получил смертельные повреждения.