Москва, 21 июня, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 21 июня, свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:07 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $50,41 за баррель, она выросла на 2,46%.

Нефть марки WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожала на 2,697% и составила $49,31 за баррель.

Днем ранее нефть росла на фоне удешевления американской валюты по отношению к мировым и ожиданий сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. Так, по состоянию на 6:53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла $49,66 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась до $49,17.