Токио, 21 июня, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Власти Японии отдали приказ силам самообороны страны перехватить баллистическую ракету КНДР, если Пхеньян осуществит запуск, сообщает агентство Kyodo.

rtl.fr Запуск ракеты в Северной Корее

В случае приближения к японским островам северокорейская ракета будет сбита с применением ракетных комплексов «Patriot» PAC-3 и ракет морского базирования SM3.

По данным агентства, соответствующее распоряжение отдал министр обороны Японии Гэн Накатани в связи с «имеющимися признаками подготовки к запуску».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 мая северокорейские военные осуществили неудачный запуск ракеты с восточного побережья страны. По информации южнокорейских СМИ, Пхеньян, предположительно, провёл испытания баллистической ракеты средней дальности «Мусудан». Три предыдущих запуска данной ракеты, осуществлённые КНДР в апреле, также окончились неудачей.