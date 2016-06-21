Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2016, 08:03 — ИА Регнум. На Камчатке, где в летний период времени, зайдя в лес за ягодой можно за одним кустом жимолости столкнуться с медведем, экологи решили провести лекцию для всех желающих о правильном поведении при встрече с косолапым хищником. Как сказали корреспонденту ИА REGNUM в Кроноцком заповеднике, мероприятия организуется с учетом массового интереса жителей края к этому вопросу.

instiz.net Если медведь хоть раз в своей жизни ел мясо, — человек для него потенциальная еда

На лекции специалисты приведут примеры верного и недопустимого поведения туристов, рыбаков, отдыхающих или сборщиков дикоросов в местах, где возможна встреча с дикими животными. Также расскажут, что нужно делать, чтобы не спровоцировать медведя на нападение, и в каких ситуациях агрессию хищника можно предугадать заранее.

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На Камчатке медведи обитают на всей территории полуострова. Их насчитывается более 20 тысяч особей. Наткнуться на хищники можно не только в глухой тундре, но и в небольшом лесу на окраине крупного города. Кроме того, довольно часто, звери встречаются и на реках региона во время хода рыбы — лососевая путина как раз началась 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM накануне в районе дач в крупнейшем районе Камчатки — Елизовском, охотоведы застрелили крупного медведя, который «разорял» могилы на местном кладбище.