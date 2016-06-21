Брюссель, 21 июня, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Между странами Европейского союза (ЕС) произошел раскол по вопросу продления «ограничительных мер» против России, сообщает Reuters.

sb.by Расколотая льдина

По данным агентства, Великобритания настаивает на продлении антироссийских санкций, а Словакия настаивает на несостоятельности подобной политики.

Так, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак настаивает на том, что правительства стран Евросоюза не могут не учитывать политическое давление в ряде государств, направленное на изменение санкционной политики в отношении России.

«Я не призываю к отмене санкций, — сообщил Лайчак. — Но я не хочу видеть, что формально мы сохраняем их в силе, при этом в обход этих мер все подписывают крупные сделки с РФ, посещая страну и встречаясь с людьми из «черного списка».

Помимо этого, отмечает агентство Reuters, в пользу смягчения «ограничительных мер» в отношении РФ высказываются Италия, Болгария и Греция.

В то же время глава МИД Великобритании Филип Хаммонд заявил, что в вопросе санкций против РФ не может быть никаких компромиссов пока не будут выполнены Минские договоренности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между США, ЕС и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине.

Сперва США и ЕС ввели «ограничительные меры» против отдельных физических лиц и компаний России. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против Москвы.

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