Москва, 21 июня, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Молодого человека, подозреваемого в убийстве троих человек на Пятницкой улице, задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

om1.ru Задержанный

По данным следствия, 14 июня 2016 года после тушения пожара в одной из квартир жилого дома на Пятницкой улице были найдены тела двух мужчин и подростка с признаками насильственной смерти. У одного из погибших были связаны ноги, на телах обнаружены колото-резаные раны.

Личность предполагаемого злоумышленника в короткие строки установили следователи ГСУ СК России и сотрудники столичного уголовного розыска, им оказался 21-летний мужчина. Следствие по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), продолжается.