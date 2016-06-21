Киев, 21 июня, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам колонии за пособничество в убийстве журналистов ВГТРК, а позднее помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила, что пока не встретила мужчину своей жизни, сообщает ТСН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мужчины

Репортёр попросил её ответить на вопрос о том, какой мужчина должен быть с ней рядом. Она ответила, что он должен быть сильнее её.

«Я себе равного по силе еще не встретила… Возможно, не на этой планете, возможно не в этой жизни», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня Савченко приступила к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Коллеги в Страсбурге аплодировали Савченко после произнесённой ею речи, в которой она назвала Россию «плохим соседом».

Также в своём обращении Савченко, которая во время войны в Донбассе в 2014 году воевала в карательном батальоне «Айдар», заявила, что в России «нарушаются права человека».