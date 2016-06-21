Пекин, 21 июня, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Китайское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen в ближайшие годы начнет расширять модельный ряд производимых электромобилей. Об этом заявил вице-президент Volkswagen Group China Вайминг Кокс.

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Согласно планам руководства автоконцерна, к 2025 г. в КНР будет производиться от 2 до 3 млн электромобилей ежегодно, а количество моделей Volkswagen, оснащенных электрическим двигателем достигнет 30, пишет «Тайпин цичэ».

По словам Вайминга Кокса в настоящее время инженеры Volkswagen проводят необходимые исследования в области электродвигателей и специальных аккумуляторов и зарядных устройств, позволяющих полностью отказаться от традиционного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, немецкий автоконцерн Volkswagen прекратит производство около 40 своих моделей автомобилей. Причиной этого является пересмотр политики развития своих брендов в пользу экологичных машин.